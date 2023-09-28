دوري الأبطال في خطر .. مستقبل كارثي ينتظر برشلونة بسبب قضية نيجريرا!

أزمة قادمة للنادي الإسباني

تعود قضية نيجريرا من جديد لتثير الرعب داخل برشلونة بسبب العقوبات المتوقعة على النادي الكتالوني وبالتحديد من الاتحاد الأوروبي.

خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة، وجه اتهامًا صريحًا إلى نادي برشلونة بتقديم رشاوى إلى نيجريرا، حيث يرى أن مبلغ 7.5 ملايين يورو الذي تم دفعه إلى النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عامًا، يشكل جريمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هذا الاتهام من المتوقع أن يكون له عواقب وخيمة على مستوى الاتحاد الأوروبي وبالتحديد في موقف الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الاتحاد قد وافق على مشاركة برشلونة بالأبطال بصورة مؤقتة هذا الصيف، لحين التحقيق في القضية بشكل أكبر، ولكن في الوقت الحالي هناك عقوبتان على النادي الكتالوني من المتوقع صدورهما، العقوبة الأولى ستكون تأديبية والثانية بالحرمان من دوري الأبطال.

ووفقًا لمصادر من الاتحاد للصحيفة الإسبانية فإن المنظمة ستنتظر الحكم النهائي حتى تتمكن من اتخاذ القرار الرسمي مثلما حدث مع حرمان أوساسونا من البطولات الأوروبية قبل أن تلغي المحكمة الرياضية القرار.

يذكر أن القاضي اتهم جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل رئيسي النادي الكتالوني السابقين، وخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وأبنائه بتقديم وتلقي رشاوى.