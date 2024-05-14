"لديه 5 فرص للفوز بدوري الأبطال" .. تيباس يبشر مبابي قبل إتمام انتقاله لريال مدريد

الملكي لا يضمن الفوز بالبطولات!

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، أنهى كافة الأمور المتعلقة بانتقاله إلى ريال مدريد وسيظهر بقميص الميرنجي في الموسم المقبل.

وكان مبابي قد أعلن في حفل توزيع جوائز كرة القدم الفرنسية، أمس الإثنين، أنه أغلق صفحته نهائيًا مع الدوري الفرنسي وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، وتشير كل التقارير إلى اقترابه من ريال مدريد.

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل. هذا أمر محسوم وصحيح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد الآن يمتلك فريقًا قويًا. نجح في حسم صفقة كيليان مبابي أحد أفضل لاعبي العالم. لكنه أيضًا يمتلك لاعبين مميزين مثل فينيسيوس جونيور وبيلينجهام، إلا أن ذلك لا يعني ضمان الفوز بالبطولات".

وتابع تيباس: "إذا وقع مبابي عقدا لخمسة مواسم مع ريال مدريد، فإن ذلك يعني أن لديه 5 فرص للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأردف رئيس رابطة الليجا: "وجود لاعبين كبار فقط لا يجعل المسابقة عظيمة، يجب أن تكون هناك العديد من العوامل الأخرى، إذا لم تفعلها، فلن تصبح مسابقة عظيمة أبدًا".

وختم: "نحن نقوم بالكثير لجعل المسابقة عظيمة ونستقطب اللاعبين، ودائمًا ما يظهر لاعبون جدد. في برشلونة رأيت يامال وهو صغير وبيدري وجافي. وفي مدريد، فينيسيوس وبيلينجهام وفي المستقبل مبابي".