دوري الأبطال | برشلونة ينتصر وبايرن يقهر إنتر بثنائية وفوز قاتل لتوتنهام

فريق المدرب دييجو سيميوني لن يلعب حتى في الدوري الأوروبي

خرج فريق أتلتيكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا بأسوأ صورة ممكنة، بالخسارة من نظيره البرتغالي بورتو بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

فريق المدرب دييجو سيميوني لعب المباراة وهو يعلم جيدًا بمغادرته المسابقة، ولكنه كان يطمح في التواجد بالدوري الأوروبي عن طريق احتلال المركز الثاني.

ولكن ثنائية بورتو التي سجلها المهاجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الخامسة وستيفن أوستاكيو بالدقيقة 24 من زمن اللقاء جعلت الفريق يودع كل المسابقات الأوروبية، بينما جاء هدف أتلتيكو الوحيد عن طريق إيفان ميركانو لاعب الفريق البرتغالي بالخطأ في مرماه.

وفي مواجهة أخرى نجح ليفركوزن في حجز مقعده في الدوري الأوروبي، بعدما تعادل مع كلوب بروج من دون أهداف، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب الفريق الألماني.

وتنتهي بذلك منافسات المجموعة الثانية، باحتلال بورتو المركز الأول بـ12 نقطة، بفارق نقطة عن كلوب بروج الثاني، ثم يأتي ليفركوزن بالمركز الثالث بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

وفي المجموعة الأولى نجح ليفربول في الفوز على نابولي بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وداروين نونيز، وتغلب أياكس أمستردام على رينجرز بنتيجة 3/1.

ويحتل بذلك نابولي الصدارة بـ15 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما يتوجه أياكس إلى الدوري الأوروبي بـ6 نقاط ويخرج رينجرز بلا شيء.

وبالمجموعة الثالثة نجح بايرن ميونخ في تأكيد صدارته بالفوز على إنتر 2/0، وتغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن 4/2، حيث جاءت رباعية الفريق الكتالوني عن طريق فيران توريس هدفين وهدف لكل من بابلو توري وماركوس ألونسو.

ويأتي بايرن في صدارة المجموعة بـ18 نقطة، يليه إنتر بـ10 نقاط، ثم برشلونة في المركز الثالث بـ7 نقاط وفيكتوريا بلزن بالمركز الرابع بلا نقاط.

وأما بالمجموعة الرابعة الأكثر إثارة، نجح فريق توتنهام في التفوق على مارسيليا في الوقت القاتل ليتأهل كمتصدر، بعدما عاد الفريق من التأخر بهدف شانسيل مبيمبا بتسجيل ثنائية أحرزها كليمون لونجليه وبيير هويبييرج، حيث جاء هدف الفوز في اللحظات الأخيرة للقضاء على آمال الفريق الفرنسي في البقاء بالبطولة.

وفي مباراة أخرى فاز آينتراخت فرانكفورت على لشبونة البرتغالي 2/1، ليتأهل في المركز الثاني بـ10 نقاط بفارق نقطة عن توتنهام المتصدر، بينما يتوجه لشبونة للدوري الأوروبي ويأتي مارسيليا بالمركز الأخير بـ6 نقاط.

ويتأهل بذلك كل من ليفربول، نابولي، بايرن ميونخ، إنتر، فرانكفورت، توتنهام، بورتو وكلوب بروج إلى دور الـ16 من أول 4 مجموعات، بينما يتوجه كل من برشلونة، لشبونة، أياكس وليفركوزن إلى الدوري الأوروبي بعد حصولهم على المركز الثالث بمجموعاتهم.