دوري الأبطال | ميسي ومبابي يتكفلان بكلوب بروج وسيتي يسقط أمام لايبزيج

نجح باريس سان جيرمان في ختام مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالفوز 4/1 على كلوب بروج البلجيكي.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بدأ اللقاء بتواجد أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وكيليان مبابي في خط الهجوم.

البداية كانت بهدف عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف بنفسه الثاني بالدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 38 من عمر اللقاء سجل ميسي الهدف الثالث بمساعدة مبابي الذي واصل تألقه خلال هذا اللقاء.

كلوب بروج نجح في إحراز الأول عن طريق ماتس ريتس، بينما اختتم ميسي الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وعلى جانب آخر سقط فريق مانشستر سيتي خارج أرضه أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 2/1.

دومينيك سوبوسلاي سجل الأول للايبزيج، وأحرز أندريه سيلفا الثاني، بينما أحرز رياض محرز الهدف الوحيد لسيتي.

وبهذه النتائج يحتل سيتي صدارة المجموعة الأولى بـ12 نقطة، مقابل 11 لباريس سان جيرمان ولايبزيج الثالث بـ7 نقاط وكلوب بروج الرابع بـ4 نقاط.

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