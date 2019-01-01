دوري الأبطال | هل يتكرر سيناريو أرسنال مع نابولي ودورتموند مع فرق المجموعة الثامنة؟

مجموعة متشابكة الأطراف

يدخل دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع المراحل الحاسمة من المسابقة عندما تُلعب لقاءات الجولة الخامسة من المسابقة، والتي قد تشهد حسم التأهل في معظم المجموعات باستثناء الأخيرة.

المجموعة الثامنة التي تضم ثلاثة فرق تتساوى في رصيد سبع نقاط هي أياكس، تشيلسي، وفالنسيا، بينما يبدو أن ليل أصبح خارج الحسابات برصيد نقطة وحيدة، وإن لم يفقد الأمل نهائياً.

الجولة الخامسة ستشهد مواجهة في "المستايا" بين فالنسيا وتشيلسي، والفريق الإسباني يعلم أن عدم الخسارة سيكون فارقاً له أمام منافسه الإنجليزي لسابق فوز الأول في "ستامفورد بريدج" بهدف نظيف، وذلك في حال تساوى الطرفين بنهاية اللقاءات.

المباراة الأخرى تجمع أياكس مع ليل في ملعب الأخير، والفريق الهولندي يبحث عن انتصار يبعده عن الحسابات ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويجعل مصيره بيده في الجولة الأخيرة.

سيناريو المجموعة الثامنة يعيد للأذهان ما حدث في 2013-2014 بالمجموعة السادسة التي ضمت أرسنال، بوروسيا دورتموند، نابولي، ومارسيليا، وانتهت منافستها على وقع تساوى ثلاث فرق بالنقاط.

الثلاثي أرسنال، نابولي، ودورتموند كلاهما جمع 12 نقطة، كما أن كل فريق من الثلاثة تبادل الانتصار مع الآخر، فأصبحت المواجهات المباشرة متعادلة، ليتم اللجوء لفارق الأهداف من أجل حسم المتأهل.

لأول مرة في تاريخ المسابقة ودع فريق البطولة بعد أن جمع 12 نقطة، وكان نابولي هو صاحب سوء الطالع بعدما كان فارق أهدافه 1-، بينما كان 1+ لأرسنال، وصفر لدورتموند.

وفي حال تكرر هذا السيناريو هذا الموسم بين تشيلسي، فالنسيا، وأياكس، ففارق الأهداف حتى الآن لمصلحة الأخير ب7+، مقابل 1+ للمنافسين، لذا يبدو الفريق الهولندي هو الأقرب لحسم بطاقة عن تلك المجموعة.

ويحل فالنسيا ضيفاً على أياكس بأمستردام ضمن الجولة السادسة والأخيرة، بينما يتوجه ليل الفرنسي إلى لندن لمقابلة تشيلسي.