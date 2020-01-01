من هو أكثر فريق فاز بدوري أبطال أوروبا؟

تعرف على أكثر الفرق فوزًا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ومن هي الفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة، وكم فريقًا احتفظ بكأس دوري الأبطال من قبل؟

من الصعب أن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا دون الالتفات إلى سيطرة الأندية الإسبانية على البطولة في السنوات الأخيرة ولكن من هو الأنجح في تاريخ المسابقة على الإطلاق؟ إنه بالتأكيد ريال مدريد الذي استعاد زمام زعامته على بطولته المفضلة مؤخراً قبل أن تنتهي نهاية دراماتيكية بتوديع آخر نسختين من أياكس ومانشستر سيتي على التوالي.

منح غياب الملكي العديد من الفرق فرصة للوصول إلى منصات التتويج، ففي 2019 فاز ليفربول بدوري الأبطال بعد أن خسر النهائي في العام الأسبق من الريال، كذلك فاز بايرن بنسخة 2020 بعد أن اعتاد الخروج من البلانكوس في الأعوام الأخيرة.

بهذا الصدد سيقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة سجل الفائزين، أكثر الأندية تتويجاً.

من هو الفريق الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا؟

يملك الريال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا كان أخرها بطولة 2018 بعد التفوق على ليفربول 3-1 وهو اللقب الأوروبي الثالث لزيدان مع الملكي بعد أن تُوج بهم في ثلاث مواسم متتالية، ليعادل رقم بايرن ميونخ بالثلاثية التي فاز بها منذ عام 1974 وحتى 1976.

المزيد من الفرق

فاز ريال مدريد بدوري الأبطال ست مرات منذ عام 2000 منهم أربع بطولات في أخر خمس سنوات فقط وفي تلك الفترة واجه المرينجي غريمه أتلتيكو مدريد مرتين في النهائي كما تفوق على الريدز في نهائي العام الماضي الذي أُقيم في كييف وشهد على بكاء كاريوس بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وأثرت بالسلب على مستواه ومسيرته في ما بعد.

يأتي عملاق إيطاليا " ميلان " في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا بواقع 7 ألقاب كان أخرها عام 2007 والذي كان بمثابة انتقام من ليفربول بعد ملحمة أسطنبول في 2005 والتي كانت محبطة لكثير من نجوم الروسونيري ولم تفارق مخيلتهم لفترة ليست بالقصيرة من هول عدم تصديق خسارة البطولة بعد التقدم في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل الريدز ويفوز بركلات الجزاء في النهاية.

يقع الثنائي " ليفربول وبايرن ميونخ " خلف الروسونيري كثالث أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بمعدل 6 ألقاب، وكان البطل الإنجليزي قد خسر نهائيين شارك فيهما أمام الإيطالي في 2007 وضد ريال مدريد في 2018، قبل أن يتمكن من الفوز بالبطولة في 2019 على حساب توتنهام.

يمتلك برشلونة 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، وقد كان حتى الموسم قبل الماضي مساويًا للريدز والبايرن، لكن الثنائي رفعوا الكأس تواليًا واقتربوا من الروسونيري.

تمكن العريق أياكس من الفوز بذات الأذنين في أربع مناسبات طيلة تاريخه ولكن أخرها يعود إلى عام 1995، ويملك مانشستر يونايتد ثلاث بطولات ولازال يوفنتوس يبحث عن لقبه الأول منذ عام 1996 ليضيف ثالث البطولات إلى تاريخه.

النادي البطل الوصيف ريال مدريد 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) 3 (1962, 1964, 1981) ميلان 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) 4 (1958, 1993, 1995, 2005) بايرن ميونخ 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) 5 (1982, 1987, 1999, 2010, 2012) ليفربول 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) 3 (1985, 2007, 2018) برشلونة 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) 3 (1961, 1986, 1994) أياكس 4 (1971, 1972, 1973, 1995) 2 (1969, 1996) الإنتر 3 (1964, 1965, 2010) 2 (1967, 1972) مانشستر يونايتد 3 (1968, 1999, 2008) 2 (2009, 2011) يوفنتوس 2 (1985, 1996) 7 (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017) بنفيكا 2 (1961, 1962) 5 (1963, 1965, 1968, 1988, 1990) نوتنجهام فورست 2 (1979, 1980) - بورتو 2 (1987, 2004) - سلتيك 1 (1967) 1 (1970) هامبورج 1 (1983) 1 (1980) ستيوا بوخارست 1 (1986) 1 (1989) مارسيليا 1 (1993) 1 (1991) تشيلسي 1 (2012) 1 (2008) بوروسيا دورتموند 1 (1997) 1 (2013) فينورد 1 (1970) - أستون فيلا 1 (1982) - آيندهوفن 1 (1988) - النجم الأحمر 1 (1991) -

ما هي الأندية التي احتفظت بنسخة من دوري أبطال أوروبا؟

تحظى الأندية التي فازت بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة بشرف الحصول على نسخة خاصة بهم من أجل الاحتفال بإنجازهم الكبير، ولكن يشترط الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات بشكل عام من أجل الحصول على شارة " متعدد الانتصارات" ولم يحظَ بهذا الامتياز سوى ستة أندية فقط وهي: ريال مدريد، بايرن ميونخ، أياكس، ليفربول وبرشلونة.

منذ عام 2009 باتت الأندية التي فازت باللقب أكثر من خمس مرات تتسلم نسخة متماثلة كاملة الحجم من الكأس ذات الأذنين مع احتفاظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنسخة الأصلية.