دوري أمم أوروبا| هولندا إلى النهائي على حساب إنجلترا

الوقت الإضافي يقود الطواحين على حساب الإنجليز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب المنتخب الهولندي على نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

البداية أتت في الدقيقة 40 حين ارتكب ماتيس دي ليخت ركلة جزاء ضد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، الذي سجلها في الدقيقة 32 ليتقدم الإنجليز.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حل هاري كين بدلاً من راشفورد الذي أصيب، فيما حاول ستيفن بيرجوين في الدقيقة 52 ليسقط داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم لم يلتفت لأي مطالبات.

وفي الدقيقة 54 سدد جادون سانشو كرة تصدى لها جاسبر سيليسين بسهولة، فيما رد ممفيس ديباي في الدقيقة 55 ليتصدى جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة 61 ترك سانشو موقعه وحل جيسي لينجارد بدلاً منه، فيما أتى كوينسي بروميس ودوني فان دي بيك بدلاً من رايان بابل ومارتن دي رون.

وأخيراً في الدقيقة 73 أصلح دي ليخت خطأه الأول مسجلاً التعادل من ركنية لعبها ديباي، وفي الدقيقة 77 حل جوردان هندرسون بدلاً من فابيان ديلف.

وفي الدقيقة 83 مرر روس باركلي وسدد لينجارد ليسجل هدفاً رائعاً، ولكن تقنية الفيديو أوقفت الحفل وأثبتت وجود تسلل ليُلغى الهدف، على الناحية الأخرى طالب الهولنديون بركلة جزاء نفت التقنية وجودها، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي الدقيقة 97 سدد كايل ووكر هدفاً عكسياً، فيما انتهى الحفل في الدقيقة 114 بخطأ دفاعي آخر من باركلي، ليمرر ديباي إلى بروميس ويسجل الأخير الهدف الثالث.

بذلك يتأهل المنتخب الهولندي لملاقاة البرتغال في نهائي المسابقة يوم الأحد 9 يونيو، فيما يلتقي في اليوم ذاته إنجلترا وسويسرا لتحديد صاحب المركز الثالث.