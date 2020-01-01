متى يبدأ دوري أبطال إفريقيا بعد كورونا؟ وما هو نظام البطولة للأهلي والزمالك؟

نستعرض سويًا موعد عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا للحياة بعد فيروس كورونا، وما هو النظام الذي سيتبع استثنائيًا بمشاركة الأهلي والزمالك والوداد والرجاء

أنباءٌ سعيدة زُفّت لعاشقي ومحبي كرة القدم الأفريقية، بإعلان الاتحاد الأفريقي عن استئناف منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وخلال فبراير الماضي، وصل الأهلي المصري إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور صن داونز الجنوب أفريقي، بينما أُقصيّ حامل لقب آخر نسختين، الترجي، على يد الزمالك، مع وصول الوداد والرجاء للدور نفسه بالمرور من عقبتي النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي.

وأقيمت قرعة نصف النهائي في مارس الماضي وأسفرت عن مباراتين من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد، وهي نفسها مباراة نهائي البطولة عام 2017، ومباراة أخرى لا تقل قوة بين الزمالك والرجاء.

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وفي الكونفدرالية كان مقررًا أن يلتقي بيراميدز المصري مع حوريا الغيني في نصف النهائي الأول، بينما كان سيلتقي نهضة بركان وصيف النسخة السابقة مع مواطنه حسنية أغادير.

ظروف تفشي فيروس كورونا وقفت حائلًا أمام لعب هذه المباريات في موعدها المقرر بشهر مايو الماضي، وظل التأجيل لأجل غير مسمى، حتى أعلن الاتحاد الأفريقي أخيرًا عن الموعد الذي سيُلعب فيه الدور نصف النهائي من البطولتين وكذلك النهائي.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد عودة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، وأين ستقام وكل ما تريد معرفته عن مستقبل البطولتين.

ما هو موعد عودة دوري أبطال إفريقيا بعد فيروس كورونا؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن شهر أكتوبر المقبل سيكون هو موعد عودة بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد توقفها التعسفي بسبب فيروس كورونا.

سيعود دوري أبطال أفريقيا في 17 أكتوبر بمباراة الوداد والأهلي في ذهاب نصف النهائي، وتم تحديد موعد النهائي في 6 نوفمبر 2020.

ما هو موعد عودة الكونفدرالية بعد فيروس كورونا؟

شمل إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أكتوبر أيضًا سيكون هو موعد استئناف ما تبقى من منافسات نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ستلعب مباراتي نصف نهائي البطولة يومي 19 و20 أكتوبر 2020، أما النهائي فموعده هو 25 أكتوبر 2020.

أين ستقام مباريات دوري أبطال إفريقيا؟

ستلعب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مباراتين ذهاب وإياب، وسيتم تحديد ملعب المباراة النهائية على أساس الفرق المتأهلة لها.

ففي حالة وصول الزمالك والأهلي سيلعب النهائي في مصر، أما إذا تأهل الرجاء والوداد فستلعب المباراة النهائية في المغرب، وفي حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي فسيحدد الاتحاد الأفريقي أين سيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

أين ستقام مباريات الكونفدرالية وما هو نظام البطولة؟

ستقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية في أرض محايدة بنظام مباراة إقصائية واحدة، على أن تستضيف المغرب هذه الدورة المجمعة، وقد كانت المغرب من قبل ستستضيف النهائي فقط على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله.