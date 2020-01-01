ملعب غير محايد للكونفدرالية | رسميًا - تحديد ملعبي نهائي بطولتي إفريقيا

مايو المقبل يشهد مباراتي نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن ملعبي نهائيي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بعد انتهاء المدة المحدد لتقديم ملفات الاستضافة.

الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن من قبل أن سيتم إقامة نهائي البطولتين من مباراة واحدة على أرض يتم اختيارها بالترشح.

وفتح كاف الباب أمام الدول الأعضاء لتقديم ملفات ترشحها، مطالبة راغبي الترشح بتحديد ملعب النهائي وملاعب التدريبات، ومكان إقامة طرفي النهائي.

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اختيار الاتحاد الإفريقي وقع على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، لاستضافة نهائي دوري الأبطال، محددًا يوم 29 من مايو المقبل موعدًا للقاء.

أما نهائي الكونفدرالية فسيقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، في 24 من مايو المقبل.

يذكر أنه لن تتواجد أيٍ من الفرق الكاميرونية في نهائي دوري الأبطال، إذ وصلت البطولة حاليًا إلى دور نصف النهائي في وجود الأهلي والزمالك المصريين، والوداد والرجاء المغربيين.

أما نهائي الكونفدرالية فمحتمل تواجد به فريق مغربي، حيث يلاقي نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين بعضهما في نصف النهائي، والمباراة الأخرى تجمع بيراميدز المصري وهورويا كوناكري الغيني.