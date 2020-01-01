كيف سيتحدد المتأهلين إلى البطولات الإفريقية؟ كاف يحسم الآليات

كورونا أوقف جميع المسابقات، لكن كاف استقر على مصير مسابقاته

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الطريقة التي سيتم بها حسم الفرق المتأهلة إلى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم المقبل، في ظل غموض مصير المسابقات المحلية بالقارة.

دوريات العالم بأكمله توقفت في مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد وحتى الآن لم يتم حسم موقف عدد كبير من الدوريات بشكل نهائي، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.

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المزيد من الفرق

ووفقًا لموقع "le360" المغربي فإن الاتحاد الإفريقي استقر على آليات اختيار الفرق المتأهلة، إذ أكدت مصادر موثوقة أن كاف أوكل للاتحادات المحلية حرية اختيار الفرق التي ستشارك في النسخة المقبلة من البطولتين، وحتى ولو كان خيارها هو المشاركة بنفس الأندية التي شاركت خلال النسخة الحالية.

أما بخصوص مواعيد المباريات المتبقية، فبحسب الموقع المغربي، فقد فضل الاتحاد إقامة مباريات ذهاب نصف النهائي أحد أيام 4 أو 5 أو 6 سبتمبر، على أن يقام الإياب أحد أيام 11 و12 و13 من الشهر ذاته، بينما تحدد يوم 25 من الشهر نفسه لخوض النهائي.

يذكر أن نصف النهائي سيجمع بين الرجاء المغربي والزمالك المصري، والوداد المغربي أمام الأهلي المصري.