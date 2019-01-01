ميسي، رونالدو وأكثر اللاعبين تتويجاً بدوري أبطال أوروبا

تسيطر أندية ريال مدريد، ميلان، ليفربول، برشلونة، أياكس وغيرهم على دوري أبطال أوروبا، فماذا عن سيطرة اللاعبين على نفس المسابقة؟ من الأكثر فوزاً بها؟

من المعروف أن ريال مدريد هو أكثر الأندية الأوروبية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 بطولة، وفي المركز الثاني يأتي ميلان الذي تمكن من الفوز بها في سبع مناسبات، قبل أن ينفرد ليفربول بالمركز الثالث هذا العام بعد التتويج بالسادسة في واندا ميتروبوليتانو على حساب توتنهام بعد أن تغلب على السبيرز بهدفين نظيفين.

إذا كانت هذه الأندية هي الأكثر فوزاً باللقب، فماذا عن اللاعبين المسيطرين على نفس المسابقة.؟ من الذي يتصدر تلك القائمة وما ترتيب ميسي ورونالدو فيها؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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أكثر اللاعبين تتويجاً بدوري أبطال أوروبا

يحتفط باكو خينتو أسطورة ريال مدريد بالرقم القياسي في عدد مرات تتويج أي لاعب بدوري أبطال أوروبا بمعدل 6 بطولات في خلال 18 عاماً له في سانتياجو برنابيو، وفي المركز الثاني يأتي كريستيانو رونالدو لاعب الملكي سابقاً ويوفنتوس حالياً والذي توج بالمسابقة خمس مرات حتى الآن خلال مشواره مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

انضم رونالدو إلى ثلاثي ميلان مالديني، أليساندرو كوستاكورتا وكلارنس سيدورف بالإضافة إلى نجوم أخرين لريال مدريد لا يمكن نسيانهم أيضاً مثل هيكتور ريال وماركيتوس، من المفهوم سبب سيطرة المرينجي على القائمة لأنه الفريق الأكثر تتويجاً بالأبطال في التاريخ، ويأتي أمثال مارسيلو، كارباخال، إيسكو، فاران، مودريتش، راموس في نفس الفئة مع كل من ليونيل ميسي، إنيستا وتشافي ولكل منهم أربع ألقاب.

كان ليفربول مسيطراً على أوروبا بالطول والعرض في حقبة الثمانينات، مما ساعد بعض أساطيره مثل كيني دالجليش، جريمي سونيس وآلان هانسن حيث فاز كل منهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

أكثر اللاعبين فوزًا بدوري أبطال أوروبا:

اللاعب عدد الألقاب الأندية التي فاز معها بدوري أبطال أوروبا باكو خينتو 6 ريال مدريد كريستيانو رونالدو 5 مانشستر يونايتد، ريال مدريد أليساندرو كوستاكورتا 5 ميلان باولو مالديني 5 ميلان هيكتور ريال 5 ريال مدريد ماركيتوس 5 ريال مدريد رافائيل ليسميس 5 ريال مدريد إنريكي ماتيوس 5 ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو 5 ريال مدريد خوسيه ماريا 5 ريال مدريد كلارنس سيدورف* 4 أياكس، ريال مدريد، ميلان كاسيميرو 4 ريال مدريد جاريث بيل 4 ريال مدريد ناتشو 4 ريال مدريد دانيل كارباخال 4 ريال مدريد إيسكو 4 ريال مدريد لوكا مودريتش 4 ريال مدريد مارسيلو 4 ريال مدريد رافائيل فاران 4 ريال مدريد كريم بنزيمه 4 ريال مدريد سيرخيو راموس 4 ريال مدريد توني كروس 4 ريال مدريد جيرارد بيكيه 4 مانشستر يونايتد، برشلونة أندريس إنييستا 4 برشلونة تشافي 4 برشلونة ليونيل ميسي 4 برشلونة صامويل إيتو 4 برشلونة، الإنتر، ريال مدريد فيل نيل 4 ليفربول خوسيه سانتاماريا 4 ريال مدريد خوان سانتستيبان 4 ريال مدريد خوان ألونسو 4 ريال مدريد خوسيتو 4 ريال مدريد كيكو كاسيا 3 ريال مدريد ماتيو كوفاتشيتش 3 ريال مدريد كيلور نافاس 3 ريال مدريد لوكاس فاسكيز 3 ريال مدريد بيبي 3 ريال مدريد دانييل ألفيش 3 برشلونة سيرجيو بوسكيتس 3 برشلونة بيدور 3 برشلونة إيكر كاسياس 3 ريال مدريد فيكتور فالديس 3 ريال مدريد كارليس بويول 3 برشلونة فيرناندو ريدوندو 3 ميلان، برشلونة جوتي 3 ريال مدريد فيرناندو مورينتس 3 ريال مدريد روبيرتو كارلوس 3 ريال مدريد سافيو 3 ريال مدريد إيتور كارانكا 3 ريال مدريد فيرناندو هييرو 3 ريال مدريد راؤول جونزاليس 3 ريال مدريد فرانك ريكارد 3 أياكس، ميلان فرانكو باريزي 3 ميلان فيليبو جالي 3 ميلان روبيرتو دونادوني 3 ميلان ديميتريو ألبرتيني 3 ميلان ماورو تاسوتي 3 ميلان آلان هانسن 3 ليفربول كيني دالجليش 3 ليفربول جريمي سونيس 3 ليفربول ستيف هيجواي 3 ليفربول راي كليمينس 3 ليفربول دافيد جونسون 3 ليفربول راي كينيدي 3 ليفربول فيل تومبسون 3 ليفربول دافيد فيركلوف 3 ليفربول جيمي كيس 3 ليفربول تيري مكديرموت 3 ليفربول جيرد مولر 3 بايرن ميونخ راينر تسوبيل 3 بايرن ميونخ يوب كابيلمان 3 بايرن ميونخ فرانز روث 3 بايرن ميونخ فرانز بكنباور 3 أياكس كوني تورستينسون 3 أياكس سيب ماير 3 أياكس ويم سوربيير 3 أياكس سجاك سوارت 3 أياكس يوهان نيسكينز 3 أياكس جيري موهرن 3 أياكس بيت كايزر 3 أياكس يوهان كرويف 3 أياكس أري هان 3 أياكس رود كرول 3 أياكس هورست بلانكينبرج 3 أياكس باري هولشوف 3 أياكس هاينز ستوري 3 أياكس فيرينتس بوشكاش 3 ريال مدريد روجيليو دومينجيز 3 ريال مدريد رايموند كوبا 3 ريال مدريد ميجيل مونوز 3 ريال مدريد رامون مارسال 3 ريال مدريد أنخيل أتيينزا 3 ريال مدريد

*القائمة تضم فقط اللاعبين الذين لديهم أكثر من لقبين لدوري أبطال أوروبا

**ظهر سيدورف في النصف الأول من موسم ريال مدريد الناجح 1999-2000 قبل أن يرحل إلى الإنتر، ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبره فائزاً بالبطولة أربع مرات فقط