دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتعادل سلبياً مع بايرن ميونيخ

تعادل ليفربول الإنجليزي سلبياً مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

بدأ ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون - أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبرتسون - فينالدوم - هندرسون - كيتا - صلاح - فيرمينو - ماني

فيما دفع بايرن بكل من: نوير - كيميتش - زوله - هوميلس - ألابا - تياجو - مارتينيز - رودريجيز - جنابري - ليفاندوفسكي - كومان

البداية أتت بواسطة محمد صلاح في الدقيقة 22 ولكن مانويل نوير نجح في التصدي، فيما رد روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة في الدقيقة 13 تصدى لها أليسون ببراعة.

وفي الدقيقة 16 سدد كينجسلي كومان كرة مرت بجوار القائم، فيما ضاعت كرة أخرى من صلاح في الدقيقة 24 حين مرت رأسيته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 33 فشل ساديو ماني في تحويل المتابعة لتذهب بجوار القائم، ثم أضاع جويل ماتيب فرصة في الدقيقة 41 بجوار القائم أيضاً.

وفي الدقيقة 59 حاول سيرجي جنابري ولكن مرت كرته فوق العارضة، فيما أجرى ليفربول تبديلين بنزول جيمس ميلنر وديفوك أوريجي بدلاً من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو

وفي الدقيقة 81 أجرى نيكو كوفاتش مدرب بايرن تبديله الأول بنزول فرانك ريبيري بدلاً من كومان، ثم تصدى مانويل نوير لفرصة رائعة من ماني في الدقيقة 85، أخيراً حل ريناتو سانشيز بدلاً من خاميس رودريجيز في الدقيقة 88 ثم رافينيا بدلاً من جنابري في الدقيقة 91، ليتأجل الحسم إلى إياب أليانز أرينا.