بعد جدل لقاء لايبزيج ويوفنتوس .. موتا ساخرًا بعد "كوع" نجمه: يستحق الطرد!

يوفنتوس حقق فوزًا مثيرًا على لايبزيج يوم أمس في دوري أبطال أوروبا

عاش تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس ليلة صعبة مساء أمس في ألمانيا، حيث حسبت مباراة فريقه أمام لايبزيج أنفاس الجميع بأحداثها المثيرة وكذلك الجدلية، ولكن هذا لم يمنع المدرب الإيطالي من المزاح بشأن اللقطة التي جمعته مع مدافعه فيديريكو جاتي عند إحراز هدف الفوز الثالث.

يوفنتوس تعرض لظروف صعبة خلال المباراة، إذ اضطر المدرب لإجراء تغيرين اضطراريين في الدقائق الـ15 الأولى نتيجة الإصابة، وتأخر الفريق بهدف بنيامين شيشكو عند نهاية الشوط الأول، ورغم إدراك التعادل بواسطة دوشان فلاهوفيتش إلا أن المصاعب زادت بطرد حارس مرماه ميشيل دي جريجوري ثم التأخر مجددًا بهدف لنفس اللاعب من ركلة جزاء، لكن فريق السيدة العجوز انتفض تمامًا في الدقائق المتبقية واستطاع العودة إلى تورينو فائزًا 3-2 بهدفي نجمه الصربي وفرانشيسكو كونسيساو.

موتا لم يكتف بكل تلك الإثارة من اللقاء، حيث ختم الأمر بالتعرض لضربة بكوع مدافعه جاتي خلال الاحتفال بالهدف الثالث الحاسم، وقد استخدم الأمر خلال تصريحاته عقب المباراة للسخرية من تقنية الفيديو بعد الجدل التحكيمي الذي شهده اللقاء.

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إذ قال بعد الإشارة إلى موضع الضربة في رأسه "تلك بسبب كوع جاتي، لو كانت تقنية الفيديو موجودة لتم منحه بطاقة حمراء بالتأكيد. عمومًا، من الأفضل ألا نقترب من الـVAR اليوم".

يُشار إلى أن يوفنتوس طالب باحتساب ركلة جزاء لصالح فلاهوفيتش خلال الشوط الأول لكن الحكم لم يلتفت لمطالبه ولم يعد لتقنية الفيديو، وقد أشعلت تلك اللقطة غضب المدرب موتا الذي دخل في جدال شديد مع بدلاء لايبزيج وأشار لهم بالصمت بعد اعتراضهم على مطالبه.