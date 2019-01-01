لماذا أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد بلهندة في مباراة ريال مدريد؟

خسر جلطة سراي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 1-0، ورغم الأداء الجيد من يونس بلهندة نجم المغرب إلا أنه واجه صافرات استهجان عند خروجه من الملعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر جلطة سراي مباراته الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بسقوطه على ملعبه أمام ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه توني كروس في الشوط الأول.

وحافظ الفريق التركي بتلك الخسارة على تواجده في ذيل المجموعة الأولى في دوري الأبطال برصيد نقطة واحدة حصل عليها بالتعادل مع كلوب بروج.

ولعب جلطة سراي شوط أول جيد جدًا وبادل ريال مدريد الهجمات وسنحت له عدة فرص جيدة للخروج متعادلًا لكنه أهدرها جميعًا، وإحداها كانت عبر مهاجمه المغربي يونس بلهندة.

وقد تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني وبدا مستسلمًا تمامًا لمصيره، وكاد الميرينجي أن يُضيف أكثر من هدف لكن التوفيق لم يُحالف مهاجميه وقد تصدت العارضة لتسديدة قوية من إيدين هازارد.

الملفت في المباراة كان سلوك جمهور جلطة سراي لحظة خروج يونس بلهندة من الملعب عند الدقيقة الـ65 بقرار فني من المدرب فاتح تريم، إذ أطلقت صافرات استهجان بصورة كبيرة ضد اللاعب المغربي الذي بدا عليه عدم الرضا والاستياء التام، سواء من قرار المدرب أو تصرف الجماهير.

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لماذا أطلق جمهور جلطة سراي صافرات استهجان ضد يونس بلهندة؟

الأمر لم يبدأ خلال مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال، بل منذ مباراة يوم الجمعة الماضي في مباراة الجولة الثامنة من الدوري التركي أمام سيفاس سبور.

جلطة سراي نجح في الفوز باللقاء بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده من النقاط إلى 13 من أصل 24 نقطة ممكنة.

وأفادت الصحف التركية أن صافرات الاستهجان من الجماهير جاءت تعبيرًا عن عدم رضاهم على أداء يونس بلهندة هذا الموسم، إذ طالبت صاحب الـ29 عامًا ببذل المزيد من الجهد وتقديم الإضافة المطلوبة لتحسين وضع الفريق الذي يتواجد في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

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ماذا كان رد فعل بلهندة على سلوك الجماهير في لقاء ريال مدريد بدوري الأبطال؟

لم يتقبل يونس بلهندة سلوك جماهير جلطة سراي في لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وقد بدا عليه علامات الغضب والاستياء اليوم خلال خروجه من ملعب تورك تيليكوم أرينا.

وقد تطور الأمر إلى حد تبادله الشتائم بوضوح أمام الكاميرات مع جماهير جلطة سراي، وهو ما يمثل حلقة جديدة في مسلسل تدهور العلاقة بين لاعب المنتخب المغربي وجمهور الفريق التركي.

ذلك المسلسل الذي بدأ بعد عدد قليل من مباريات الموسم الجاري نتيجة الأداء السيء للفريق ككل وتحميل الجماهير يونس بلهندة جزء كبير من مسؤولية سوء الأداء بسبب تراجع مستواه وفعاليته وتأثيره الإيجابي في الملعب.

ما هو رد فعل المدرب فاتح تريم على صافرات استهجان جماهير جلطة سراي ضد يونس بلهندة؟

المدرب التركي المخضرم انضم لجماهير جلطة سراي في الشعور بالغضب والاستياء من مستوى وأداء بلهندة هذا الموسم، إذ طالبه ببذل المزيد من الجهد وتحسين مستواه وتقديم الإضافة المطلوبة مهددًا إياه بالرحيل عن الفريق خلال انتقالات يناير 2020.

إذ قال لصحيفة أكشام التركية ": "لست راضيًا عما يقدمه بلهندة، لقد أخبرته أنه سيرحل عن جلطة سراي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل حال واصل السير على هذا النحو".

وأوضحت الصحف التركية أن المدرب يرى أن أداء بلهندة لم يعد يلبي طموحات الجهاز الفني الراغب في استخدام لاعبين قادرين على تقديم الإضافة وهو ما قد يعني خروجه من الحسابات الفترة القادمة وصولًا للتخلي عنه في الميركاتو الشتوي.

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تراجع نتائج جلطة سراي في الدوري التركي واقترابه من الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا سيزيد من حجم الضغوطات على الفريق ومدربه فاتح تريم، ولذا من المتوقع أن يلجأ المدرب لتهدئة الجماهير الغاضبة باتخاذ قرارات فنية ترضيهم، وأبرزها بالطبع إبعاد يونس بلهندة عن التشكيل الأساسي.

اللاعب المغربي لم يُقدم المستوى المأمول هذا الموسم بالفعل، إذ لم يُسجل سوى هدف واحد ويصنع مثله في 6 مباريات من الدوري التركي، ولم يُقدم أي رقم إيجابي في مباراتين في دوري الأبطال.

بلهندة كان مطلوبًا بقوة في الدوري السعودي خلال سوق انتقالات صيف 2019، إذ تنافس على الفوز بخدماته الاتحاد والهلال، والأول خاصة كان مستعدًا لتقديم مبلغًا كبيرًا للفوز بخدماته لكن المدرب السابق لويس سييرا رفض إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.