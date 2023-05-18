تسريبات تكشف ردة فعل نجوم برشلونة على إهانة مانشستر سيتي لريال مدريد

تسريبات للاعبي برشلونة بشأن مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا..

جاء سقوط ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 صادمًا حتى للاعبي غريمه برشلونة.

ريال مدريد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-23 من نصف النهائي، بعد خسارته بنتيجة 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

صحيفة "as" الإسبانية تمكنت من تسريب رد فعل لاعبي برشلونة بعد الاكتساح الكامل الذي قام به مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وذلك عبر مجموعتهم الخاصة على تطبيق "واتس آب" لتبادل الرسائل.

لاعبو برشلونة بدأوا حديثهم عن المباراة التطرق إلى الانهيار الواضح في مستوى ريال مدريد، حتى أن البعض منهم أشار إلى أنه قد مر وقت طويل للغاية منذ أن رأوا لاعبي النادي الملكي دون أي حلول على أرض الملعب.

وقال أحدهم: "ربما كان ذلك في نهائي كأس السوبر الإسباني"، لكن المؤكد هو أنه كان هناك حالة من الانبهار بمستوى مانشستر سيتي، لدرجة الإشادة بروعة الفريق وهو ما تكرر أكثر من مرة.

كما انتهز إيريك جارسيا وفيران توريس، اللاعبان السابقان لمانشستر سيتي، الفرصة لتهنئة زملائهم السابقين في الفريق بعد المباراة مباشرة.

كما أرسل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رسالة تهنئة إلى بيب جوارديولا بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع مانشستر سيتي.