دوري أبطال أوروبا| أتلتيكو مدريد يصعق يوفنتوس بهدفين

هدفا خيمينيز وجودين يحسمان الأمور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بدأ أتلتيكو بتشكيل مكون من: أوبلاك - خوانفران - خيمينيز - جودين - فيليبي لويس - كوكي - توماس - رودريجو - ساؤول - كوستا - جريزمان

فيما دفع يوفنتوس بكل من: تشيزني - دي تشيليو - بونوتشي - كيليني - أليكس ساندرو - بينتانكور - بيانيتش - ماتويدي - ديبالا - ماندجوكيتش - رونالدو

البداية أتت في الدقيقة الثامنة بتلقي دييجو كوستا إنذاراً يحرمه من المباراة التالية، وفي الدقيقة 9 سدد كريستيانو رونالدو ركلة حرة حولها يان أوبلاك إلى ركنية.

وفي الدقيقة 25 قام ماتيا دي تشيليو بعرقلة كوستا على حدود منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء في البداية ولكن تقنية الفيديو أثبتت وقوع المخالفة خارجها ليحصل الفريق على مخالفة.

وفي الدقيقة 45 تلقى توماس بارتي إنذاراً ليغيب هو الآخر عن الإياب في ملعب يوفنتوس، وينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 50، أطلق كوستا تسديدة مرت بجوار القائم، ثم حاول أنتوان جريزمان في الدقيقة 53 بكرة قوية تصدى لها تشيزني ببراعة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58 أجرى دييجو سيميوني مدرب أتتليكو تبديله الأول بنزول ألفارو موراتا بدلاً من دييجو كوستا، ثم حل توماس ليمار بدلاً من بارتي في الدقيقة 61. وأخيراً أتى أنخيل كوريا في الدقيقة 67 على حساب كوكي.

وفي الدقيقة 70 نجح موراتا في تسجيل هدف ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة ضده لصالح جورجيو كيليني، ليبدأ ماسيميليانو أليجري مدرب يوفي تبديلاته بنزول إيمري تشان بدلاً من ميرالم بيانيتش في الدقيقة 72.

وأخيراً أتى أول الأهداف بواسطة خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 79 بعد عودة الكرة أمامه ليتابعها في الشباك، وفي الدقيقة 80 ترك باولو ديبالا موقعه لصالح فيديريكو بيرناردسكي.

وفي الدقيقة 83 سجل دييجو جودين ثاني الأهداف من متابعة أخرى، ليجري أليجري آخر تبديلاته بنزول جواو كانسيلو بدلاً من بليز ماتويدي في الدقيقة التالية.

وأخيراً حاول بيرناردسكي بتسديدة قوية تصدى لها أوبلاك ببراعة في الدقيقة 90، قبل أن يعاود كريستيانو رونالدو المحاولة برأسية في الدقيقة 93 علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز هام ومريح للروخيبلانكوس قبل الإياب.