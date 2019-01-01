رجل رائع - رجل مخيب | الهلال × الاتحاد

نجح الهلال في الاستفادة من أرضه وجماهيره وانتزاع بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الاتحاد 3-1، فمن الأفضل والأسوأ في المباراة؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الهلال السعودي في هزيمة مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتأهل لمواجهة السد القطري في نصف نهائي البطولة.

وكان لقاء الذهاب في جدة قد انتهى بالتعادل السلبي، لكن الزعيم نجح في الفوز إيابًا في ملعب جامعة الملك سعود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

فيديو - استقبال رائع من جمهور الهلال للاعبين في الكلاسيكو

وشهدت المباراة أداءً جيدًا من عديد اللاعبين ومخيبًا من عدد آخر، إليكم اختيارات جول للرجل الرائع والمخيب لمباراة دوري أبطال آسيا ...

رجل رائع | سالم الدوسري - الهلال

ظهر عدد من اللاعبين بأداء جيد جدًا خلال المباراة، وأبرزهم سلمان المفرج بأداء قوي في وسط الملعب، والجناح أندريه كاريلو صاحب الهدف والتمريرة الحاسمة، لكن سالم الدوسري كان الأفضل من الجميع.

الجناح الأيسر للهلال كان اللاعب الأفضل في المباراة بأداء إيجابي ونشاط وحركة دائمة، وقد كان خلف جُل هجمات الزعيم الخطيرة وفرصه المحققة، تحرك بين الطرف والعمق وأجاد التحرك دون كرة ودخول منطقة الجزاء مثلما فعل في لقطة الهدف الممتازة.

رجل مخيب | لويس خيمينيز - الاتحاد

أصبح من المعتاد اختيار لاعب الوسط التشيلي كرجل مخيب في مباريات الاتحاد، وهو ما يُثبت صحة وجهة نظر جماهير العميد التي عارضت انضمامه للفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

خيمينيز لم يُقدم شيئًا يُذكر في المباراة، أدواره الهجومية غابت تمامًا رغم أنه الجناح المهاجم الأيمن للفريق، إذ لم يُسدد أي كرة على المرمى ولم يصنع أي فرصة ولم يُقدم أي تمريرة مفتاحية، ولم يكن الوضع أفضل في الأدوار الدفاعية إذ حاول أحيانًا المساعدة لكن قدراته البدنية خانته كثيرًا ولم يستطع تقديم الإضافة والدعم المطلوب للثنائي السميري وسعود عبد الرحمن.

خيمينيز كن الأسوأ لكن هناك عدد من اللاعبين لعبوا مباراة متواضعة كثيرًا، أبرزهم سعود عبد الحميد وخالد السميري وبافيتيمبي جوميس وحمدان الشمراني.