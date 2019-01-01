فيديو | حمدالله: التأهل"عيدية" العيد لجماهير النصر

نجم النصر يتحدث بعد الفوز على الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا عبد الرزاق حمدالله سعيدًا للغاية عقب انتصار فريقه النصر على الوحدة وتأهله لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو مع عدد من زملائه في العالمي وقال "هذا الفوز والتأهل هو عيدية العيد لجماهير النصر".

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أضاف "جماهير النصر تستحق أكثر من ربع النهائي، وسنسعى لإسعادهم دومًا".

وتألق المهاجم المغربي خلال اللقاء بإحراز هدف وصناعة آخر خلال اللقاء الذي أقيم في الإمارات وانتهى بانتصار النصر بنتيجة 3-2 ليتأهل لدور الـ8 رغم تعادله ذهابًا في الرياض 1-1 قبل أسبوع.

وسيُواجه بطل السعودية في المرحلة القادمة من البطولة القارية الفائز من مواجهة السد والدحيل القطريين، وقد تعادل الفريقان ذهابًا 1-1 وسيلعبا لقاء الإياب مساء غدٍ الثلاثاء.