جواليانو يتصدر قائمة هدافي النصر الأجانب في دوري أبطال آسيا

نجم الوسط سجل هدفين ضد الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لعب جوليانو مباراة ممتازة مع النصر ضد الوحدة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، توجها بإحراز هدفين لعبا دورًا حاسمًا في تأهل الفريق لدور الـ8.

وحقق النصر انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل لربع نهائي البطولة القارية بعد تعادله ذهابًا في الرياض بهدف لكل فريق.

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وقد سجل عبد الرزاق حمدالله الهدف الأول قبل أن يُضيف جوليانو هدفين حسما التأهل لبطل السعودية.

وبهدفيه اليوم، أصبح رصيد جوليانو من الأهداف في دوري أبطال آسيا 7 أهداف ليتصدر بذلك قائمة هدافي النصر الأجانب في البطولة متفوقًا على الكويتي بدر المطوع صاحب الـ5 أهداف، فيما يمتلك حمدالله 3 أهداف.

وكان صانع الألعاب البرازيلي قد ارتدى قميص العالمي قادمًا من فناربخشة التركي الصيف الماضي، وساهم بقوة وترك بصمة كبيرة في فوز النصر بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال.