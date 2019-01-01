مكافأة مالية عاجلة من الحلافي للاعبي النصر بعد الفوز والتأهل الآسيوي

المشرف العام على الكرة يُكافئ اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تكد تمض دقائق قليلة على تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا إلا وكافأ عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة اللاعبين بمكافأة مالية عاجلة.

ونجح النصر في تعويض تعادله المخيب ذهابًا على ملعبه 1-1 بالفوز في الإمارات 3-2 على الوحدة لينتزع منه بطاقة التأهل لدور الـ8.

النصر يتخطي الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية لرصد الحلافي 70 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول من بطل السعودية، بهدف تحفيز اللاعبين لمواصلة النجاح في البطولة القارية.

وهاتف الحلافي الجهاز الفني واللاعبين من داخل غرفة الملابس في ملعب آل نهيان وهنأهم بالفوز والتأهل لربع النهائي وأبلغهم بالمكافأة المالية.

وتأخر النصر بهدف دون رد لكن هدافه عبد الرزاق حمدالله سجل هدف التعادل ثم صنع هدف الفوز لزميله جوليانو والذي أضاف الهدف الثاني له والثالث لبطل السعودية، قبل أن يُقلص سيباستيان تيجالي النتيجة لأصحاب الملعب في الربع ساعة الأخير من اللقاء.

وسيلعب النصر في دور الـ8 ضد المتأهل من السد والدحيل القطريين.