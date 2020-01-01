الاتحاد الآسيوي يُمدد قرار إيقاف النشاط الكروي

مازالت أزمة كورونا تؤثر على كرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد قرار إيقاف النشاط الكروي وتأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو حتى إشعار آخر.

وأكد الآسيوي في بيان رسمي أنه كان من أول الاتحادات القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة.

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وجاء ضمن البيان " في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، وذلك حتى إشعار آخر".

" ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قرر سابقًا تأجيل مباريات شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور".