استبعاد قطر والإمارات .. دولة مفاجِئة تستضيف مباريات دوري أبطال آسيا
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عبر مصادر رسمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديم عدد من اتحادات غرب آسيا اقتراحًا جديدًا أمام لجنة المسابقات بالاتحاد لإقامة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم وأوقفت نشاطه الرياضي.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أقر استئناف البطولة بنظام الدورة المجمعة على أرض محايدة لكن مع وضع شروط لاختيار الدولة التي ستستضيف المباريات وهي امتلاكها ملاعب مكيفة أو أجواء طقس معتدلة.
- اقرأ أيضًا | رد صارم وقاسٍ من الهلال على تغريدة لاعب النصر السابق
وقد طلب الاتحاد القطري استضافة البطولة في الدوحة كونه يمتلك ملاعب مكيفة أعدت خصيصًا لاستضافة كأس العالم 2022 قبل أن يتم تعديل موعده ليُقام شتاءً، فيما طلبت الإمارات استثناء هذا الشرط ومنحها حق استضافة البطولة كونها البلد صاحبة هذا الاقتراح.
المصدر الرسمي أبلغ الجزيرة أن عددًا من اتحادات غرب آسيا طرحوا اسم الأردن لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة، حيث تمتاز بالأجواء المعتدلة، خاصة في ظل رفض بعض الاتحادات احتضان الإمارات أو قطر للبطولة.
وأضاف المصدر أن الأمور داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي تتجه نحو التصويت على البلد المرشح لاستضافة دوري أبطال آسيا، إذ ستنظر لجنة المسابقات في تلك الاقتراحات وتُقدمها إلى المكتب التنفيذي للتصويت عليها، وسيصل عدد المصوتين إلى 26 عضوًا.