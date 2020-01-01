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ثلاثي الهلال ومدافع الاتحاد يتنافسون لدخول التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2019

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الهلال - أوراوا - محمد البريك
الاتحاد الآسيوي طلب من الجماهير التصويت

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14 لاعبًا للتنافس فيما بينهم لدخول الفريق المثالي لبطولة  دوري أبطال آسيا   2019، والتي تُوج بها الهلال السعودي .

وطرح الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين لشغل المراكز الدفاعية، بواقع أربعة أسماء لكل من الظهير الأيمن والأيسر، وستة أسماء لقلب الدفاع، وطلب من الجماهير التصويت للاعبيها المفضلين.

وضمت قائمة المرشحين لمركز الظهير الأيمن نجم الهلال محمد البريك ومحمد برغش لاعب الوحدة الإماراتي، فيما تواجد ياسر الشهراني وعبد الكريم حسن لاعبي الهلال والسد في قائمة المرشحين لمركز الظهير الأيسر.

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    وحجز مدافع الاتحاد زياد الصحفي مكانًا له في قائمة المرشحين لقلب الدفاع، وضمت القائمة كذلك علي البليهي من الهلال وطارق سلمان من السد القطري.

    ويتصدر حتى الآن ثلاثي الهلال قوائم المرشحين للمراكز الثلاثة بفارق كبير جدًا عن منافسيهم.

    يُشار إلى أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال كان قد حسم صراع أفضل حارس مرمى في دوري أبطال آسيا 2019 لصالحه بكل سهولة، إذ جمع 98% من الأصوات.

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