الاتحاد الآسيوي يدرس تقليص المباريات المؤجلة من دوري أبطال آسيا

الاتحاد يدرس خطط استكمال البطولة

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مشاورات يُجريها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الطريقة المثلى لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم وأوقفت نشاطه الرياضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية وجود اتجاه لدى الاتحاد الآسيوي لضغط وتقليص عدد المباريات المؤجلة لاستكمال البطولة، مما يُسهم في عدم التأثير على البطولات المحلية خاصة في غرب آسيا، في ظل الحديث عن استئناف البطولات المحلية في أغسطس القادم.

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وأوضحت الاتحاد أنه وفقًا للتصورات التي تتم دراستها حاليًا في أروقة الاتحاد الآسيوي، فقد تم تقديم اقتراح بتعميم فكرة البطولة المجمعة لتشمل المراحل الإقصائية من البطولة وليس فقط المباريات المتبقية من دور المجموعات.

إذ تتجه النية لإقامة مباريات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلًا من الذهاب والإياب، وعلى أن تكون بنظام الدورة المجمعة على أرض محايدة أو غير محايدة لكن دون السماح للجمهور بالحضور.