الهلال يحسم اليوم موقف عطيف من مواجهة الأهلي

اللاعب تعرض لإصابة في التدريب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يحسم الهلال اليوم موقف لاعبه عبد الله عطيف من مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.

وكان لاعب الوسط السعودي قد تعرض لالتواء في الكاحل خلال تدريبات الخميس مما أبعده عن مران الجمعة، ومن المتوقع أن يُحدد الجهازان الطبي والفني مدى قدرته على خوض اللقاء من عدمه خلال تدريبات اليوم السبت.

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ويغيب عن الزعيم خلال المباراة لاعبيه نواف العابد وسلمان الفرج لعدم اكتمال شفائهما وعدم جاهزيتهما للعب المباريات بعد، وسيُعزز عطيف أزمة الوسط حال تأكد غيابه عن رحلة جدة.

يُذكر أن الهلال سيواجهة مواطنه الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، قبل أن يلتقي الفريقان مجددًا لكن في الرياض لخوض لقاء الإياب في الـ13 من نفس الشهر.