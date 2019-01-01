الأهلي يُكثف جهوده لاستعادة تفاريس والمولد

هل يلحق اللاعبان بمواجهة الهلال؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استأنف أهلي جدة تدريباته الإعدادية للموسم الجديد بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين بعد عودتهم من المعسكر الخارجي في النمسا.

وينطلق موسم الراقي بمواجهة الهلال يوم الثلاثاء بعد القادم ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ويُقام اللقاء على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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ويبذل الجهاز الطبي في النادي جهودًا مكثفة لعلاج وتجهيز الثنائي دجانيني تفاريس وسعيد المولد بعد تعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في معسكر الفريق بالنمسا.

وكان اللاعبين قد تعرضا لإصابة شخصت بأنها تمزق عضلي من الدرجة الأولى، وأكد الطبيب حاجتهما لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 10 أيام حتى أسبوعين.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحوصات طبية جديدة نهاية الأسبوع الجاري للتأكد من حالتهما الصحية وقدرتهما على العودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم جاهزيتهما لمواجهة الهلال الحاسمة في آسيا.