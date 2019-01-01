رسميًا | نفاذ التذاكر الموحدة لقمة الأهلي ضد الهلال

القمة غدًا في ملعب الجوهرة المشعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن موقع مكاني المتخصص ببيع التذاكر للمباريات والفعاليات الجماهيرية الأخرى نفاذ التذاكر الموحدة لقمة الأهلي ضد الهلال غدًا الثلاثاء.

ويستضيف أهلي جدة فريق الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعبه استاد الملك عبد الله في جدة غدًا الثلاثاء، وهي المواجهة السابعة للفريقين خارج البطولات السعودية.

قبل قمة الأهلي والهلال، 10 أرقام من مواجهات الفرق السعودية في البطولات الخارجية

وأعلن موقع مكاني عبر حسابه على تويتر نفاذ التذاكر الموحدة، وتبقي 276 تذكرة ذهبية و179 تذكرة فضية.

ويُخصص الاتحاد الآسيوي 95% من عدد الجماهير للفريق صاحب الملعب فيما يمنح الضيف 5% من التذاكر، مما يعني أن ملعب الجوهرة المشعة سيتلألأ مساء الغد بجماهير الأهلي.

وكان المدرب برانكو إيفانكوفيتش قد طلب من الجماهير الأهلاوية دعم الفريق ومساندته وأن تلعب دور اللاعب رقم 12 مع الفريق، بهدف تحقيق الفوز في المباراة الصعبة أمام الهلال على حد وصفه.

يُذكر أن الهلال يدخل اللقاء دون نجومه محمد البريك وسلمان الفرج للإصابة والمدافع الواعد متعب المفرج لتواجده مع منتخب السعودية في بطولة اتحاد غرب آسيا.