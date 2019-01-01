برانكو يُوضح للاعبيه أسباب الخسارة أمام الهلال

المدرب اجتمع باللاعبين لنصف ساعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اجتمع برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي مع لاعبيه لمدة نصف ساعة يوم أمس ليشرح لهم أخطاءهم خلال مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قد سقط أمام ضيفه على ملعبه "الجوهرة المشعة" بنتيجة 4-2 ليُضعف آماله كثيرًا في التأهل لربع نهائي البطولة القارية، وسيخوض الفريق موقعة الإياب في الرياض يوم الثلاثاء القادم.

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وقال برانكو للاعبيه خلال الاجتماع، حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية، "عانينا من سوء كبير في التغطية، ترك الكثير من المساحات في المناطق الخلفية، مع إهدار للفرص السانحة للتسجيل، وبالتالي ليس أمامنا من خيار سوى الاستفادة من اللقاء السابق على أمل التعويض في مباراة الرياض، الثلاثاء المقبل في ملعب جامعة الملك سعود".

وكانت إدارة النادي قد جددت الثقة بالمدرب الكرواتي في اجتماع جمعه أمس مع منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي، ويرى المدرب أن الفريق يُعاني من مشاكل دفاعية.

وقد أوضح لبن مشعل أن التعاقد مع ظهير محلي سيفتح الباب لضم قلب دفاع جديد يُعوض به رحيل باولو دياز إلى ريفربليت بناءً على رغبته وبإلحاح منه، خاصة مع عدم وصول معتز هوساوي لمستواه الفني والبدني بعد عودته من الإصابة.