الشلهوب يتوقع مباراة متميزة بين الهلال والسد

محمد الشلهوب نجم الهلال يتحدث عن مواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع محمد الشلهوب نجم الهلال السعودي مباراة متميزة ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لتلك المرحلة من البطولة القارية بعدما أقصى في طريقه مواطنيه الأهلي والاتحاد، فيما تغلب السد على الدحيل ثم أخرج النصر السعودي من ربع النهائي.

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وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن فريقه بذل جهدًا كبيرًا ليصل لتلك المرحلة من دوري أبطال آسيا، ولذا سيسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء أمام السد.

مضيفًا "لدينا كلاعبين الرغبة بمواصلة تحقيق الانتصار في جميع البطولات التي نشارك بها، نريد الفوز في نصف النهائي وتحقيق أهدافنا في البطولة".

اللاعب المخضرم توقع لقاء مثير وممتع، بقوله "الهلال والسد يمتلكان مجموعة ممتازة من اللاعبين، ولذا دومًا ما كانت مبارياتهما معًا متميزة".

يُذكر أن لقاء الذهاب سيُلعب على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، فيما سيُقام الإياب في ملعب جامعة الملك سعود يوم 22 أكتوبر القادم.