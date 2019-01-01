السد × الدحيل ... التحدي الأول للمدرب تشافي

المباراة الرسمية الأولى لتشافي كمدرب للسد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض تشافي مباراته الأولى في مسيرته كمدرب، حين يُواجه مع السد فريق الدحيل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان تشافي قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الجاري وبعدما تُوج مع السد بدوري نجوم قطر، ليُعلنه النادي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لجوزفالدو فييرا الذي حقق نجاحات ملحوظة ثم أبدى رغبته بالرحيل.

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المباراة أمام الدحيل تحدٍ صعب للغاية وبالتأكيد لم يكن تشافي يُريد مثل تلك البداية الصعبة خاصة أنها مواجهة حاسمة ستحدد مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا وهي البطولة التي يرغب النادي في تحقيق لقبها.

ليس هذا فقط، بل تلعب المباراة دورًا مهمًا في طموح السد باللعب في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في ديسمبر القادم، إذ تخطيه الدحيل سيؤكد مشاركته في البطولة كبطل لدوري قطر للنجوم، أما خروجه سيعني امتلاك الدحيل فرصة تمثيل قطر حال فوزه بدوري أبطال آسيا.

وستحظى المباراة بمتابعة عالمية بالتأكيد، سواء على صعيد الإعلام أو الجماهير، بل ربما تكون هي عنوان ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في العالم نظرًا لقيمة النجم تشافي الدولية وفضول الجميع في رؤيته يعمل خارج الملعب ومتابعة أفكاره الفنية داخل الملعب ومدى تأثره بالمدربين الذين عاصرهم وعلى رأسهم بالطبع بيب جوارديولا.

اللقاء سيكون فرصة صاحب الـ39 لتقديم نفسه جيدًا وبقوة، والتأكيد على أن اتجاهه للتدريب كان خيارًا مدروسًا، لكنها بالتأكيد تبقى مباراة صعبة جدًا، فالدحيل أحد أفضل الفرق في آسيا ويمتلك عددًا من النجوم البارزين مثل المهدي بن عطية وإدميلسون والمعز علي، وقد استعاد يوسف المساكني وضم مهند علي هذا الصيف.

تشافي كان قد قال لموقع السد الرسمي أنه مقتنع بالكرة الهجومية والاحتفاظ بالكرة وأنه اعتاد الفوز كلاعب والأمر لم يتغير لديه كمدرب، لذا نحن جميعًا ننتظر فريق يُقدم كرة هجومية ممتعة بأفكار مبتكرة، وربما يكون جمع الأداء الجميع مع النتيجة الإيجابية هو التحدي الأصعب أمام النجم الإسباني.

يُذكر أن السد سيواجه الدحيل 3 مرات خلال أغسطس، مرتين في دوري أبطال آسيا والثالثة في مباراة السوبر القطري، هي ربما فرصة ليثأر من خسارته 4-1 أمام الدحيل في نهائي كأس أمير قطر في مايو الماضي كما أنها فرصة تشافي للانطلاق في مسيرته كمدرب بأفضل شكل ممكن.