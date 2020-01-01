عبد الرحمن مزيان يؤجل اعتماد العين لقائمته النهائية في دوري أبطال آسيا

انطلقت الأدوار التمهيدية بالفعل من دوري أبطال آسيا

قرر العين الإماراتي الانتظار حتى الموعد الأخير لتسليم القوائم النهائية الخاصة بدوري أبطال آسيا للاتحاد الآسيوي ليحسم ملف اللاعبين الأجانب الأربعة المسموح له قيدهم قاريًا.

النادي البنفسجي كان قد سلم الاتحاد الآسيوي قائمة أولية موسعة قبل أسبوعين من مباراته الأولى في البطولة كما تنص القوانين، لكنه أجل اعتماد القائمة النهائية خاصة اختياره للاعبين الأجانب حتى الموعد النهائي المحدد.

إذ يسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية تغيير أو إضافة 5 أسماء في الموعد النهائي لتسجيل قوائمهم الآسيوية، ويكون هذا الموعد قبل أسبوع من لعب مباراتهم الأولى في دوري أبطال آسيا .

ومن المقرر أن يلعب العين مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا 2020 في الـ28 من يناير الجاري أمام الفائز من مواجهة الزوراء العراقي وبونيودكور الأوزبكي على ملعبه هزاع بن زايد في العين، وهو ما يعني أن أمامه أسبوع إضافي لحسم قائمته النهائية للبطولة.

ويعود انتظار العين لتلك الفترة لإمكانية رحيل لاعبه الجزائري عبد الرحمن مزيان المطلوب بقوة في عدة أندية من شمال أفريقيا أبرزها الترجي التونسي، ومن ثم استبداله بلاعب أجنبي جديد.

ولن ينضم اللاعبون المقيمون لقائمة العين في دوري أبطال آسيا، إذ يعتبرهم الاتحاد الآسيوي ضمن الأجانب.

وتُجري الإدارة حاليًا اجتماعات مكثفة مع المدير الفني بيدرو إيمانويل الذي خلف المقال إيفان ليكو الشهر الماضي للاستقرار على التعديلات المقترحة في صفوف الفريق بناءً على وجهة نظر المدرب البرتغالي.

ويُتيح الاتحاد الآسيوي للأندية المشاركة في بطولاته تسجيل 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وهو ما يُجبر الأندية في بعض الدول خاصة السعودية والإمارات وقطر على التخلي عن بعض لاعبيه الأجانب المسجلين في قوائمهم المحلية.