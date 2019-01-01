برانكو: لدينا بعض المشاكل، لكننا سنقاتل للفوز على الهلال

تصريحات مدرب الأهلي قبل المباراة المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة بمعاناة فريقه من بعض المشاكل خاصة غياب عدد من اللاعبين، لكنه شدد في نفس الوقت على أنهم سيقاتلون للفوز على الهلال.

ويستضيف الأهلي الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الثلاثاء على ملعبه الجوهرة المشعة، ويأمل الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية تُساعده في مباراة الإياب بعد أسبوع في الرياض.

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وتحدث برانكو خال المؤتمر الصحفي مشيدًا بالهلال وقوته وقدرته على الفوز بالبطولات، وموجهًا شكره لمنصور بن مشعل المشرف على كرة القدم في الأهلي.

إذ قال "أشكر الأمير منصور بن مشعل على منحي فرصة تدريب أحد أكبر فرق آسيا. أبارك للأندية السعودية الأربعة المتأهلة لهذا الدور".

أضاف "طموحنا بكل تأكيد كبير، نحترم كل الأندية المشاركة ولكن لدي ثقة كبيرة بفريقي. نحن كنا في المجموعة الأصعب، إذ ضمت بطل إيران وقطر أفضل فريق في أوزباكستان".

"لدينا بعض المشاكل مثل إيقاف عبد الباسط عبد الله حسون ويوسف الحربي، وكذلك بعض الإصابات، لكن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك. سنقاتل للفوز على الهلال".

وعن رسالة الجمهور له والتي عبروا خلالها عن ثقتهم به، قال برانكو "أعرف جمهور الهلال قبل قدومي للسعودية وأنتظر منهم أن يكونوا اللاعب رقم 12 غدًا، سأحاول إسعادهم بالعمل داخل الملعب".

وأتم المدرب الكرواتي حديثه بالإشادة بمنافسه والتأكيد على أنه أحد أفضل فرق القارة.