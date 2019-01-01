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دورتموند يوجه رسالة جديدة للراغبين في ضم سانشو

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أرقام مميزة للإنجليزي الشاب مع دورتموند هذا الموسم جذبت أنظار الكبار نحوه

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

حذر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، جميع الأندية الراغبة في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو الصيف القادم.

سانشو ظهر بمستوى مميز مع دورتموند هذا الموسم، وأصبح من العناصر الرئيسية لتشكيل المدرب لوسيان فافر.

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الأمر الذي لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها بايرن ميونيخ وريال مدريد.

مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند قال لصحيفة "بيلد" الألمانية:"سانشو موهبة رائعة وجزء كبير من خططنا المستقبلية".

وأضاف:"سيبقى معنا بدون أدنى شك العام القادم، ونؤمن أن دورتموند هو المكان الأفضل له للتطور".

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جدير بالذكر أن سانشو سجل 8 أهداف في 36 مباراة لعبها مع دورتموند منذ انتقاله قادماً من مانشستر سيتي في 2017.

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