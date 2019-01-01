دورتموند يفرض عقوبة قاسية على سانشو وريال مدريد يراقب الوضع!

النادي الألماني صارم، وريال مدريد يرغب في اللاعب..

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن أن إدارة بوروسيا دورتموند قد فرضت غرامة مالية كبيرة على نجمها جادون سانشو بسبب تأخره في الوصول لمعسكر الفريق بعد التوقف الدولي.

وكان المدرب لوسيان فافر قد استبعد سانشو من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ والتي فازها دورتموند بهدف نظيف، ثم أعلن النادي أن قرار انضباطي.

الكشف عن سبب استبعاد سانشو من مواجهة بروسيا دورتموند ومونشنجلاباخ

غير أن الصحيفة أكدت على أن القرار الانضباطي لم يتوقف على الاستبعاد، بل أن الإدارة فرضت غرامة باهظة وصلت إلى 100 ألف يورو على صاحب الـ 19 عامًا.

وفي نفس السياق، فقد تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن أن ريال مدريد بدا مهتمًا بالتعاقد مع سانشو في الصيف المقبل ويراقب وضع اللاعب في الفترة الأخيرة داخل السيجنال إيدونا بارك.

الفريق الملكي لن يكون المنافس الوحيد على الظفر بالجوهرة الإنجليزية، فأيضًا مانشستر يونايتد يضعه كأولوية من أجل التعاقد معه، وعلى استعداد لدفع ما قد يصل لـ100 مليون يورو من أجل اقناع دورتموند بتركه.

ويُعد سانشو من أبرز المواهب الموجودة في البوندسليجا حاليًا، وليس أدل على ذلك من أرقامه الموسم الماضي حيث صنع 17 هدفًا وأحرز 12، أما هذا الموسم فقد صنع 6 أهداف وأحرز 3 في 7 مباريات خاضها رفقة كتيبة فافر.

وبحسب ما أوردته التقارير أيضًا فإن الريال يضع المهاجم الواعد إرلينج براوت هولاند مهاجم ريد بول سالزبورج نصب أعينه تحسبًا للتعاقد معه.

النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا قد لفت الأنظار إليه بعدما سجل أربعة أهداف في مباراتين خاضهما في دوري أبطال أوروبا مع فريقه النمساوي، إلى جانب إحرازه 11 هدفًا في بطولة الدوري.