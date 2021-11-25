دورتموند يستسلم لرحيل هالاند بعد الخروج من دوري الأبطال

أصبحت فرص احتفاظ نادي بوروسيا دورتموند الألماني بالمهاجم النرويجي إرلينج هالاند شبه مستحيلة، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

دورتموند خسر بنتيجة 3/1 مساء أمس الأربعاء أمام سبورتينج لشبونة، في إطار الجولة الخامسة من الأبطال ليودع المسابقة.

المباراة شهدت غياب هالاند بسبب معاناته من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2021.

وسائل الإعلام الألمانية بدأت بالفعل في توديع هالاند، حيث كتب موقع "Sport1" أن الخسارة تعني خسارة النجم النرويجي بشكل نهائي.

ويرجع ذلك بسبب الخروج المبكر جدًا لدورتموند من الأبطال، وتوجهه إلى الدوري الأوروبي البطولة غير المقنعة للاعب.

وكيل أعماله مينو رايولا رفض إعطاء أي أدلة حول مستقبله حيث قال في تصريحات صحفية:"في الوقت الحالي لا يمكنك التحدث عن أي شيء".

وأضاف:"لن أتحدث عن السوق لأن الوقت مبكر جدًا، ومن غير الجيد التحدث عن المكان الذي سيلعب له العام القادم".

ويشير الوضع الحالي إلى استسلام دورتموند تمامًا لرحيل أهم لاعب بصفوفه، وسط اهتمام واسع بضمه من برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي ويوفنتوس.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة نجح في تسجيل 13 هدفًا في 10 مباريات بكل البطولات قبل إصابته.