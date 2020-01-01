دورتموند يدخل منافسة مع ريال مدريد على لاعب رين

اللاعب الشاب على رادار دورتموند وريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن بوروسيا دورتموند الألماني دخل في مفاوضات مع رين الفرنسي للتعاقد مع إدواردو كامافينجا.

ووفقاً لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن دورتموند يعتبر اللاعب الشاب أولوية بالنسبة له في الصيف المقبل.

وتجمع دورتموند مع رين، علاقة طيبة منذ تعاقد الفريق الألماني، مع عثمان ديمبيلي قبل عدة سنوات مقابل 15 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن سعر اللاعب الفرنسي صاحب الـ 17 عاماً، قد يصل إلى 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة.

ومن المتوقع أن يسلك دورتموند، الأسلوب الذي تفاوض به مع هالاند، في صفقة كامافينجا.

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وفي سياق متصل، إدارة ريال مدريد مهتمة باللاعب الشاب، وتسعى للتعاقد معه، ومن جانبه يرغب كامافينجا في الانضمام للملكي الإسباني في حالة تقديم ضمانات له بالمشاركة.

جدير بالذكر أن الفرنسي الشاب، شارك مع فريقه هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفاً وصناعة آخر.