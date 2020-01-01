دورتموند يحذر الجميع: لن تفلحوا في سرقة سانشو نتيجة كورونا

من يريده سيدفع ثمنه كاملًا..

حذّر هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعبه جادون سانشو، بأنهم لن يتمكنوا من سرقة نجوم الفيستيفاليا بثمن بخس بسبب ما سيخلفه فيروس كورونا من أزمة اقتصادية في عالم كرة القدم.

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر كرة القدم الأوروبية حال إلغاء الموسم بسبب كورونا ما قد يصل إلى 7 مليار يورو، كما سيؤدي ذلك إن حدث إلى إفلاس ومعاناة عدد كبير جدًا من الأندية.

أما تأجيل الموسم ثم استئنافه في مايو أو يونيو فله آثار سلبية أيضًا على الصعيد الاقتصادي مما جعل عددًا من الأندية تقوم بالفعل بتخفيض رواتب لاعبيها حتى إشعار آخر، وكان دورتموند أحد من قاموا بذلك.

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المتوقع أن تكون تبعات فيروس كورونا كبيرة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، فبداية من تحديد موعد بدايته ونهايته المجهول حتى اللحظة، إلى جانب انخفاض الأسعار بعد ارتفاعها بصورة تاريخية في آخر سنتين.

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إلا أن ذلك لا يُهم فاتسكه كثيرًا، الذي شدد على أن ثمن سانشو كما هو ولن يتغير، أي قرابة 100 مليون يورو، في ظل ما تحظى به الموهبة الإنجليزية من اهتمام كبير من جل كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

الرئيس الألماني قال "حتى قبل تفشي أزمة كورونا، قلنا أننا نُفضِّل أن يبقى جادون سانشو معنا، ولكن في نهاية المطاف، عليك أن تحترم دائمًا رغبة اللاعب وما يريده.".

وأتم "سأقولها بوضوح، لا ينبغي لأي نادٍ غني أن يعتقد أنه خلال هذه الأزمة الوجودية بمقدوره أن يسرق لاعبينا. ليس علينا بيع أي لاعب بأقل من ثمنه.".

يذكر أن بوروسيا دورتموند قد اجتمع مع كبار الأندية الألمانية واتفقوا على دعم أندية البوندسليجا والدرجة الثانية في حالة أن تأثروا اقتصاديًا من خلال تقديم دعم بقيمة 20 مليون يورو في لفتة مميزة للغاية.

