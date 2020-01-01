دورتموند يؤكد المفاوضات مع ريال مدريد لشراء حكيمي

الأنباء عن رحيل سانشو مجرد شائعات

كشف مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن تخطيطه للجلوس قريباً مع ريال مدريد لمناقشة مستقبل مدافع الفريق أشرف حكيمي.

اللاعب المغربي تنتهي فترة إعارته لدورتموند الصيف القادم، وسط تكهنات حول استمراره مع النادي الألماني، أم العودة لريال بعد تألقه اللافت في البوندسليجا.

وقال زورك عن مصير حكيمي في تصريحات صحفية:"سنجري محادثات مع ريال مدريد في الأسابيع المقبلة، القرار لا يعود لنا، تطوره واضح للجميع في إسبانيا أيضاً".

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وأضاف:"حكيمي يشعر بالراحة معنا، وهو يعرف رغبتنا الكبيرة في الحفاظ على خدماته بالفريق، وسنحاول التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأما عن مستقبل جادون سانشو واهتمام ليفربول بضمه:"لم يتصل بنا أي نادي آخر من أجل التعاقد معه وكل ما انتشر مؤخراً مجرد شائعات".

صفقة التعاقد مع إيرلينج هالاند:"كانت من أهم اللحظات في مسيرتي، العديد من الأندية كانت مهتمة بالتعاقد معه، كنت مثل الطفل الصغير في أعياد الميلاد فور إتمام الصفقة بشكل نهائي".

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وتابع:"هالاند يتمتع بقدرات فنية استثنائية في إنهاء الفرص وكذلك السرعة وفتح المساحات في الملعب، يتمتع أيضاً بشخصية كبيرة في الملعب وهو ما يجعله مناسباً لأجواء دورتموند".

يذكر أن هالاند يعيش انطلاقة مميزة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق، حيث سجل 8 أهداف في 4 مباريات مع النادي الألماني حتى الآن.