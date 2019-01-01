دورتموند يسعى لتجديد عقد لوسيان فافر

المدرب الألماني يسير جيدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى بوروسيا دورتموند لتجديد عقده مدربه الحالي لوسيان فافر لمواسم قادمة، رغم أنه ينتهي عام 2020.

وتعاقد دورتموند مع المدرب السويسري بداية الموسم الجاري، وقد حقق نجاحًا مذهلًا حتى الآن بتصدره جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ، وتواجده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا إذ سيواجه توتنهام، وقد دخل بالفعل تاريخ النادي ببقائه دون خسارة أول 15 مباراة من البوندسليجا وهو إنجاز لم يسبقه أحد إليه.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي أنه من المنطقي أن يتم الحديث مع المدرب لتجديد عقده بعد نجاحه الملحوظ هذا الموسم، مضيفًا "من المنطقي أن نتحدث معه قريبًا حول تجديد العقد، لأنه ببساطة يقوم بعمل جيد. التعاون بيننا ممتاز ولذا نريده أن يتواصل".

إصابة رويس ومخاوف من إشراكه أمام هوفنهايم

أضاف "تطور فريقنا بشكل ممتاز جدًا، والفضل أولًا وأخيرًا للوسيان، لكن لا يوجد موعد محدد للحديث معه، سنجد الوقت المناسب لهذا".

يُذكر أن المدرب صاحب الـ61 عامًا حقق نجاحًا ملحوظًا مع نيس خاصة في موسمه الأول 2016-2017 حيث قاده للمركز الثالث في الدوري الفرنسي لأول مرة منذ عقود، وهو ما دفع دورتموند للتعاقد معه الصيف الماضي.