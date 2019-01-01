هوملس يغيب عن مواجهة بايرن في السوبر

اللاعب يغيب عن مواجهة فريقه السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية ألمانية أن النجم ماتس هوملس سيغيب عن مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في سوبر ألمانيا.

هوملس عاد هذا الصيف من صفوف بايرن مجدداً إلى دورتموند في صفقة تخطت 32 مليون يورو.

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وذكرت "بيلد" أن هوملس تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة قبل المباراة، وبسببها سيغيب عن اللقاء.

وأشار التقرير لعدم خطورة الإصابة التي ستبعد هوملس عن السوبر، وإن كان لم توضح طبيعة الإصابة.

ويلعب سوبر ألمانيا مساء السبت بين بطل الثنائية المحلية بايرن ميونخ، ووصيفه في بطولة الدوري بوروسيا دورتموند.