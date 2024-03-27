بعد البيان الرسمي.. دفعة هائلة لبايرن ميونخ قبل موقعتي دورتموند وآرسنال!

ما هو النبأ السعيد؟

تلقى نادي بايرن ميونخ نبأ سعيدًا يتعلق بموقف المهاجم الإنجليزي هاري كين من المباريات المقبلة أمام بوروسيا دورتموند وآرسنال في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وغادر هاري كين معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي التي انتهت أمس الثلاثاء (دون أن يشارك)، بسبب معاناته من إصابة تعرض لها في مباراة بايرن الأخيرة أمام دارمشتات بالبوندسليجا، قبل أن يعود إلى النادي البافاري لمتابعة علاجه.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبار جيدة لنادي بايرن ميونخ، حيث عاد هاري كين إلى تدريبات الفريق، وهو جاهز ومتاح للمباريات القادمة".

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وكان البايرن قد أصدر بيانًا في وقت سابق صرح فيه بأن هاري كين أكمل جلسة تدريب فردية أمس الثلاثاء على ملعب التدريب، وتدرب بالكرة مع مدرب اللياقة البدنية".

ومن المنتظر أن يلعب الفريق البافاري أمام بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الكرة الألمانية يوم 30 مارس بالجولة الـ 27 من البوندسليجا، بينما يواجه آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 أبريل.