دوجلاس كوستا يكشف عن موقفه من العودة إلى بايرن ميونخ

البعض يريد رجوع كوستا إلى بايرن ميونخ

كشف دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس الإيطالي موقفه من احتمالية العودة إلى فريقه السابق بايرن ميونخ.

وربطت الصحافة الألمانية كوستا بالعودة إلى الفريق البافاري لتعزيز قوته الهجومية في ظل إصابة العديد من اللاعبين.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات صحفية عند سؤاله عن إمكانية عودته من جديد لبايرن: "لا يمكنني التصور أنني سأعود إلى هناك على الإطلاق".

ومن جانبها شددت صحيفة بيلد الألمانية، أن يوفنتوس لن يفرط في اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بسهولة، ولن يفكر في ذلك مطلقاً.

وانضم كوستا إلى النادي الألماني في 2015 قادماً من شاختار الأوكراني، حتى عام 2017 وبعدها انضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة ثم بيع نهائي مقابل 40 مليون يورو.

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وابتعد اللاعب البرازيلي عن المشاركة مع السيدة العجوز، تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري هذا الموسم.

جدير بالذكر أن دوجلاس لعب 13 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة ثلاثة آخرين.