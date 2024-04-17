انتقادات للنجم الفرنسي

تعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لانتقادات كبيرة، رغم تأهل الفريق الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب برشلونة.

ولم يظهر مبابي بمستواه المعهود في موقعة الذهاب بحديقة الأمراء، والتي انتهت (3-2) لصالح الفريق الكتالوني، ورغم تسجيله هدفين في موقعة الإياب بإسبانيا (4-1)، إلا أن أداءه لم يرض النقاد.

وقال النجم الفرنسي السابق كريستوف دوجاري، في تصريح لـ"RMC Sport": "شعرت به قلقًا، وكنا بعيدين عن كيليان العظيم، نحن بعيدون عن هذه العروض الرائعة".

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وأضاف: "زملاؤه في الفريق كانوا في مستوى المهمة، وبعضهم نجح في تعويض مبابي (العادي حاليًا)، لا أرى أنه يحدث أي فرق عند المراوغة بالكرة، لم يحدث أي فرق لعدة أسابيع".

وسجل مبابي الهدف الثالث لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة بالهدف الرابع في الدقيقة 89، ليقضي تمامًا على آمال الفريق الكتالوني.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن الفريق الألماني تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-4) بمجموع المباراتين.