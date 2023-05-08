دهشة في النصر .. "GPS" يكشف مفاجأة كبرى عن حالة كريستيانو رونالدو الصحية

أدهش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مسؤولي نادي النصر؛ بعد الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا

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كشفت الفحوصات التي خضع لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، خلال الساعات القليلة الماضية، عن مفاجآت كبرى.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، خضع لـ"فحوصات مكثفة" خلال الساعات الماضية؛ بعد شعوره بآلام وإجهاد، قبل التأكد من سلامته من أي إصابة.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن أجهزة القياسات الخاصة بالجهاز الفني "GPS"، أوضحت أن معدل المسافات التي قطعها الأسطورة البرتغالية، في المباريات والتدريبات، تفوق جميع لاعبي النصر، وبمعدلات كبيرة للغاية؛ الأمر الذي جعله يصاب بالإجهاد ويشعر ببعض الآلام.

لكن الإجهاد لم يمنعه من المشاركة في مواجهة الفريق الحالية أمام الخليج ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، خاض 15 مباراة رسمية مع الفريق الأول، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 2 آخرين.

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