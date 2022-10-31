دهسها تحت سيارته .. أراوخو في ورطة بسبب مشجعة وقفت أمامه!

وقع الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم دفاع برشلونة في ورطة كبيرة خارج أسوار المدينة الرياضية للنادي الكتالوني يوم الإثنين.
جاء هذا بعد أن دهس اللاعب الدولي قدم مشجعة وقفت أمام سيارته في طريقه للخروج من المدينة الرياضية، عن غير عمد بحسب ما أكدت صحيفة "سبورت".
وأظهر مقطع الفيديو تجمهر عدد كبير من الجماهير حول سيارة اللاعب محاولين التقاط الصور والحصول على توقيعه، قبل أن يحاول الابتعاد عنهم، وفي طريقه للرحيل قام بدهس قدم المشجعة.
ابتعد أراوخو قليلًا بعدها عن الطريق وقام بوضع سيارته على جانبه وسأل على حال السيدة التي تعرضت قدمها للدهس، وهذا كل ما أظهره المقطع.
جدير بالذكر أن الدولي الأوروجوياني سيغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد إيران في التوقف الدولي السابق.
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