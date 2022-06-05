دهاء هدمته العنصرية .. جمهور المجر ضد إنجلترا يثير الجدل

إنجلترا تتعرض للعنصرية في المجر

توافد الآلاف من مشجعي المجر لمشاهدة مباراة فريقهم ضد إنجلترا يوم أمس السبت على الرغم من إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة.

الاتحاد المجري لكرة القدم تعرض لعقوبة بمنع الجماهير من دخول الاستاد لخمس مباريات بسبب إساءة عنصرية أثناء المباريات الماضية.

واستغل الاتحاد المجري وجود ثغرة في قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل حضور الجماهير أمام إنجلترا على ملعب بوشكاش آرينا.

وشهدت بداية المباراة لحظات مثيرة للجدل عندما تم إطلاق صافرات استهجان ضد لاعبي إنجلترا بسبب الجلوس على الركبة في حركة مناهضة للعنصرية.

منتخب الأسود الثلاثة سقط أمام المجر بهدف دون رد، سجله دومينيك سزوبوسزلاي من ركلة جزاء في الدقيقة 66 في المباراة التى أحتضنها ملعب بوشكاش آرينا بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

كيف استفاد المجر من الثغرة؟

يحظر قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المشجعين البالغين من حضور مباريات المجر القادمة، لكن اللوائح لا تمنع حضور الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا من التواجد في المدرجات، مع وجود شخص بالغ واحد لكل 10 قاصرين.

وهكذا سُمح لما يصل إلى 36000 بدخول ملعب بوشكاش لحضور المباراة، وتواجد 3600 من البالغين.

إنجلترا واحد من المنتخبات التي تلقت إهانات عنصرية في الفترة التي سبقت العقوبة الموقعة على المجر، وفي يوم السبت تم إطلاق صافرات الاستهجان ضد الأسود الثلاثة مرة أخرى بسبب حركة مناهضة العنصرية قبل انطلاق المباراة.

وتحدث مدافع إنجلترا كونور كوادي بعد المباراة عن صيحات الاستهجان من الجمهور المجري عندما ركع اللاعبون قائلًا: "إنه أمر مخيب للآمال بشكل كبير. من المهم أن يفهم الناس سبب قيامهم بذلك. إنه ليس شيئًا نريد سماعه هذا يزيد إيماننا بمواصلة الرسالة".

ما هي ردة فعل إنجلترا؟

وصرح جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن حادثة صافرات الاستهجان: "لقد فوجئنا جميعًا ولكننا ندعو الأطفال إلى ملعبنا، لذلك لم أكن واضحًا بشأن القواعد".

وأضاف: "علينا التأكد من ثباتنا في معتقداتنا، والموقف الذي نتخذه كفريق واحد، وأننا متحدون في كونه غير مقبول وبمجرد أن نطبق العقوبات، فقد ذهبنا بعيدا على أي حال".

وأتم: "نحاول تثقيف الناس في جميع أنحاء العالم. ليس لدي أي فكرة عن سبب اختيار الناس صيحات الاستهجان هذه البادرة لقد اتخذنا موقفنا كفريق واحد".

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا سقط لأول مرة أمام المجر منذ 60 عامًا، كما أن تلك الهزيمة تعد الأول منذ 22 مباراة بدون هزيمة على التوالى.

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