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كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تثير حالة من الانقسام قبل مواجهة غانا

علي سمير
6:36 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo, Portugal x Gana, 24 11 22
هل فقد البرتغالي تعاطف الجماهير؟

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حالة تأثر شديدة، قبل مواجهة منتخب بلاده أمام غانا في الجولة الأولى من كأس العالم.

رونالدو بدأ في هذه المباراة كأساسي، في الظهور الأول له بالملاعب، بعد تصريحاته النارية ضد مانشستر يونايتد، والتي أدت إلى فسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

الكاميرات لقطت صاحب الـ37 سنة وهو يبكي أثناء النشيد الوطني للبرتغال قبل انطلاق مواجهة غانا التي تحمل أهمية كبيرة له ولفريقه.

وتسببت في هذه اللقطة في حالة انقسام على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع المهاجم المخضرم الذي يمر بأصعب فترات مسيرته المهنية وجماهير أخرى لم تظهر أي تعاطف تجاهه.

جدير بالذكر أن رونالدو ارتبط مؤخرًا بالانتقال للعديد من الأندية، وعلى رأسها نيوكاسل يونايتد وإنتر ميامي والنصر السعودي.

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