دموعه أثارت حيرة الجميع .. الكشف عن سبب بكاء الحكم المساعد عقب نهاية مباراة أستون فيلا ولايبزيج

اللقاء المثير اختتم بنهاية درامية

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على مستضيفه لايبزيج في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، ورغم مشاهد الاحتفالات الإنجليزية في نهاية اللقاء إلا أن مشهدًا آخر جذب الأنظار بشدة خاص بالحكم المساعد.

الحكم المساعد، أليساندرو جيلاتيني، انخرط في موجة بكاء شديدة عند نهاية المباراة، مما أثار حيرة الجميع حول أسباب تلك الدموع، خاصة مع اقتراب الحكم الرئيسي ماوريتسيو مارياني وكذلك ماركو روز مدرب الفريق الألماني لمواساته والحديث معه.

جابي لوجان مقدم استوديو المباراة على "أمازون برايم" كشف سر تلك الدموع عقب اللقاء، حيث كانت كون تلك المباراة هي الأخيرة في مسيرة جيلاتيني المهنية كحكم مساعد.

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الحكم صاحب الـ49 عامًا حظي بمحطات مهمة في مسيرته المهنية على ملاعب كرة القدم أبرزها تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عام 2020.

يُشار إلى أن انتصار أستون فيلا رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند الصفر.