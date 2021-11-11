دمر برشلونة ووجد وجهته الجديدة سريعًا.. كومان يعود إلى التدريب!

دخل رونالد كومان على رأس قائمة المرشحين لتدريب رينجرز في الفترة القادمة بعد رحيل ستيفن جيرارد عن تدريب النادي الاسكتلندي ليتولى مهمته الأولى في الدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا.

وكان كومان قد أقيل منذ أسبوعين من تدريب برشلونة على خلفية تراجع الأداء والنتائج معه، لكن يبدو أن الهولندي لن يُعاني كثيرًا ليجد وجهته التدريبية المقبلة حتى رغم الفشل الذريع في كامب نو.

شبكة "Football Insider" كشفت في تقرير لها أن إدارة رينجرز تبحث عن مدرب "مرموق" لخلافة جيرارد والاستمرار على نفس نهجه الذي أعاد النادي للبطولات مرة أخرى، ويُعد اسم كومان من الأسماء المغرية لهذه الغاية.

لكن في الوقت نفسه، كومان ليس الخيار الوحيد الموجود لدى رينجرز، فهناك فكرة أخرى بتكرار تجربة جيرارد من خلال التعاقد مع أسطورة تشيلسي، جون تيري، خاصةً وأن الدولي الإنجليزي أخذ خطوات جيدة في عالم التدريب.

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وعمل صاحب الـ40 عامًا في منصب المدرب المساعد لدين سميث في أستون فيلا لمدة عامين، كما أن صفاته الشخصية كقائد قوي توحي بأن لديه الفرصة ليصبح مدربًا جيدًا، تمامًا كما كان الحال مع جيرارد.

بالطبع، الأفضلية من ناحية الخبرة تذهب إلى كومان، الذي بدأ مسيرته منذ 1998، وعمل مع أندية كبيرة بخلاف برشلونة مثل فالنسيا وبنفيكا وإيفرتون وكذلك منتخب هولندا، مع تحقيقه لإنجازات جيدة في الدوري الهولندي والبرتغالي.

إلا أن وضع الهولندي البالغ من العمر 58 عامًا ليس بالجيد أبدًا عندما يتعلق الأمر بتجربته في كامب نو، حيث لم ينجح سوى في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي وترك برشلونة في حالة تعيسة للغاية محليًا وأوروبيًا هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن جيرارد قاد رينجرز لمعانقة الدوري الاسكتلندي للمرة الأولى منذ قرابة العقد، كما وصل العام الماضي لربع نهائي الدوري الأوروبي، وهذا الموسم ترك فريقه متصدرًا للبطولة المحلية برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الغريم التقليدي، سيلتيك.