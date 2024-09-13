دمر أحلام برشلونة وأطاح بريال مدريد .. نموذج محاكاة يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا!

التحدي ليس سهلًا على حامل اللقب

قبل أيام قليلة على انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، قررت شركة أوبتا محاكاة نظام المسابقة للخروج بتوقعات حول الفائزين والمتأهلين بمختلف المراحل.

المرحلة الأولى من المسابقة تبدأ يوم الثلاثاء القادم، وسط ترقب من عشاق الكرة الأوروبية بمختلف أنحاء العالم، لرؤية البطولة بشكلها الجديد بعد زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقًا، مع تغيير شكل دور المجموعات بالكامل.

نموذج محاكاة أوبتا توقع أن الفائز بدوري الأبطال في صورته الجديدة سيكون مانشستر سيتي، بحصول فريق المدرب بيب جوارديولا على نسبة 25.2%، مقابل 18.2 % لريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية، و10.9% لصالح إنتر الإيطالي.

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وحصل آرسنال على نسبة 6.3% في المركز++++++++++++++++++++++++ الرابع ضمن المرشحين للفوز بالمسابقة، ثم بعده برشلونة بنسبة 5.4%، ليفربول 4.2% وبايرن ميونخ 4.1%.

ولم يقف نظام أوبتا في صف برشلونة كثيرًا، حيث توقع تأهله إلى دور الـ16 بنسبة 83.3%، ووصوله إلى دور الثمانية بنسبة 49.3% ونصف النهائي 25.4%، والنهائي بنسبة 11.8%.

بينما ظهر ريال مدريد كصاحب الحظوظ الأقوى بعد مانشستر سيتي، بوصول نسبة تأهله إلى دور الـ16 إلى 93.6%، دور ربع النهائي 69.8%، نصف النهائي 48.9%، والنهائي 31.6%.

وبشكل عام جاءت الفرق متقاربة كثيرًا في النسب خلف مانشستر سيتي وريال مدريد وإنتر، وبالتحديد كل من آرسنال وبرشلونة وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

يذكر أن البطولة التي تستعد للانطلاق الأسبوع القادم، يتم إقامة المباراة النهائية منها يوم 31 مايو 2025 على ملعب أليانز ألينا معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.